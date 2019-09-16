2019-09-16T19:47:22+03:00
Политика

В МИД России считают, что позиция администрации США повышает риски ядерного конфликта

Заместитель главы ведомства считает, что новое оружие России предназначено для стратегического сдерживания Америки
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сергей РябковСергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что вопрос стратегического сдерживания США, сейчас актуален. В том числе и для этого в России создают новейшие системы вооружений.

- Мы неоднократно уже говорили, что в дорогостоящую гонку вооружений себя втянуть не позволим, - приводит слова Рябкова «ТАСС».

Действия администрации Трампа замминистра иностранных дел России считает «безответственными». По мнению Рябкова позиция американских властей «повышает риск ядерного конфликта».

США уверены в своей безопасности и это, как считает чиновник, повышает риск принятия неправильных решений.

- Нужно возобновлять контакты по военной линии. Нужно заново отлаживать всю механику, которая, в частности, в Сирии неплохо работала, по так называемому деконфликтингу, - сказал Рябков.

Напомним, 16 сентября в Турции проходит трехсторонний саммит по сирийскому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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