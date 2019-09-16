2019-09-16T19:30:18+03:00
Политика

Путин: Уровень насилия в Сирии удалось снизить совместными усилиями России, Турции и Ирана

В Турции 16 сентября проходит трехсторонний саммит по сирийскому вопросу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент участвует в трехстороннем саммите в ТурцииПрезидент участвует в трехстороннем саммите в ТурцииФото: REUTERS
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Президент России во время саммита в Турции сообщил, что удалось снизить уровень насилия в Сирии. В этом заслуга трех стран – России, Турции и Ирана. Обсуждение сирийского вопроса прошло при закрытых дверях – журналистов на встречу не пустили. Известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин беседовали два часа вместо заявленных в программе получаса.

Предполагалось, что в рамках встречи главы трех стран обсудят ситуацию, сложившуюся в Саудовской Аравии, где 14 сентября произошел пожар на крупнейшем в мире НПЗ. Ответственность за нападение на нефтяные объекты взяли на себя йеменские повстанцы -хуситы. Однако, в США предположили, что в деле замешан Иран. Иранский МИД в свою очередь отрицает причастность к нападению на нефтеперерабатывающий завод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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