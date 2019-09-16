На встрече ОБСЕ украинская делегация пыталась сорвать выступление представителя Крыма
На совещании по правам человека ОБСЕ представитель украинской делегации пытался лишить голоса редактора «Крымской газеты» Марию Волконскую. Пленарная дискуссия проходила 16 сентября в Варшаве. Сразу после того, как Волконская начала свое выступление, ее прервал представитель украинской делегации, который выразил протест – по его мнению, Волконская не может представлять Крым, потому что республика «часть Украины, хоть и оккупированная».
Как передают РИА Новости украинский представитель призвал лишить Волконскую права голоса, он уверен, что это будет соответствовать принципам «территориальной целостности и нерушимости границ».
В ответ на протесты украинцев модератор обратил внимание, что участники пленарной дискуссии обсуждают не целостность территорий отдельных стран. Поэтому он разрешил редактору газеты из Крыма продолжить выступление.
ИСТОЧНИК KP.RU