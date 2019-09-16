На встрече ОБСЕ украинская делегация пыталась сорвать выступление представителя Крыма

СЕГОДНЯ 21:46 2019-09-16T21:49:34+03:00

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На совещании по правам человека ОБСЕ представитель украинской делегации пытался лишить голоса редактора «Крымской газеты» Марию Волконскую. Пленарная дискуссия проходила 16 сентября в Варшаве. Сразу после того, как Волконская начала свое выступление, ее прервал представитель украинской делегации, который выразил протест – по его мнению, Волконская не может представлять Крым, потому что республика «часть Украины, хоть и оккупированная».

Как передают РИА Новости украинский представитель призвал лишить Волконскую права голоса, он уверен, что это будет соответствовать принципам «территориальной целостности и нерушимости границ».

В ответ на протесты украинцев модератор обратил внимание, что участники пленарной дискуссии обсуждают не целостность территорий отдельных стран. Поэтому он разрешил редактору газеты из Крыма продолжить выступление.

ИСТОЧНИК KP.RU