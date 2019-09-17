СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-17T11:46:41+03:00

Эксперт: вопрос об ограничении на продажу спиртного нужно отдать регионам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее в Госдуме продолжили запретить торговлю алкоголем в небольших барах и кафе

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Идею запретить продажу спиртных напитков в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах, нужно отдать регионам или даже муниципальным образованиям. Такое мнение о подготовленном депутатами Госдумы законопроекте высказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Там, у себя на местах, им виднее, стоит ли ограничивать продажу алкоголя в конкретном городе, районе или квартале», — передает RT слова эксперта.

Шапкин пояснил, что «люди везде себя ведут по-разному», более того алкоголь бывает разной крепости, а в некоторых местах просто нет помещений, кроме жилых домов, для таких событий как банкеты или свадьбы.

Специалист добавил, что в разных субъектах РФ существуют свои правила. Так, в 140 муниципальных образованиях Якутии ввели сухой закон. «Поэтому, это должно быть прерогативой регионов и местных властей. За всю страну решать не стоит», — отметил Шапкин.

Как ранее сообщал, сайт kp.ru, депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете торговли алкоголем в увеселительных заведениях на первых этажах или во дворах многоквартирных домов, если площадь зала обслуживания меньше 20 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU