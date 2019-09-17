В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

СЕГОДНЯ 06:57 2019-09-17T07:25:19+03:00

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртных напитков Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Речь идет о запрете торговли алкоголем в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах

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Идею запретить продажу спиртных напитков в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах, «концептуально» поддержало правительство России.

Речь идет о подготовленном депутатами Госдумы законопроекте, предполагающем запрет торговли алкоголем в увеселительных заведениях на первых этажах или во дворах многоквартирных домов, если площадь зала обслуживания меньше 20 квадратных метров, пишет газета «Коммерсант», в распоряжении которой есть копия отзыва кабмина, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что инициатива вызвана «необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания». Авторы документа указывают, что жильцы домов, в которых размещаются питейные заведения, часто жалуются на шум и дебоши во дворах и на детских площадках.

Между тем, как отмечает издание, инициатива грозит закрытием примерно 10 тысяч небольших баров, кафе и ресторанов по всей стране, прежде всего – тем, что торгуют пивом. По словам владельцев таких заведений, расширение площадей сделает их бизнес нерентабельным.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее «Трезвая Россия» предложила вообще убрать с первых этажей жилых домов все торговые точки, где можно купить алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU