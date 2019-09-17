2019-09-17T12:46:06+03:00
Общество

Ежик, путешествующий по миру, покорил больше миллиона человек

Колючий объехал со своей хозяйкой много стран
Елена АКИМОВА
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Ежик путешествует со своей хозяйкой и, судя по снимкам, рад этому. ФОТО: https://www.instagram.com/mr.pokee/Ежик путешествует со своей хозяйкой и, судя по снимкам, рад этому. ФОТО: https://www.instagram.com/mr.pokee/
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История ежика, который путешествует по миру со своей хозяйкой, вдохновляет миллионы человек. За странствиями Херби, именно так зовут колючего, следят в Instagram 1,5 миллиона подписчиков, а каждое новое фото непременно собирает тысячи лайков.

Талита Гирнус – владельца ежа - живет в Германии, но очень любит путешествовать. А еще очень любит Херби и поэтому не расстается с ним, даже когда отправляется в неизведанную страну.

mr.pokeemr.pokee
Хербе уже побывал во многих странах
90681 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Судя по снимкам, ежик вполне доволен своим образом жизни и благодарен хозяйке за популярность.

За свою жизнь он уже успел побывать в Италии, Австрии, исколесить всю Германию.

mr.pokeemr.pokee
Питомцы девушки успели посмотреть Италию, Австрию и исколесить всю Германию
112342 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, это второй еж Талиты, до Херби у нее жил мистер Поке, но в начале этого года он умер, сообщает Ридус.

mr.pokeemr.pokee
CHOOSE YOUR CURRENT MOOD : . Photo # 1: pretty happy . Photo # 2: as happy as it gets . Photo # 3: a good mix between happy and silly #PokeeForever
87593 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
mr.pokeemr.pokee
I scream, you scream, Herbee screams for ICE CREAM . What s your favorite ice cream flavor?
133111 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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