Ежик, путешествующий по миру, покорил больше миллиона человек
История ежика, который путешествует по миру со своей хозяйкой, вдохновляет миллионы человек. За странствиями Херби, именно так зовут колючего, следят в Instagram 1,5 миллиона подписчиков, а каждое новое фото непременно собирает тысячи лайков.
Талита Гирнус – владельца ежа - живет в Германии, но очень любит путешествовать. А еще очень любит Херби и поэтому не расстается с ним, даже когда отправляется в неизведанную страну.
Судя по снимкам, ежик вполне доволен своим образом жизни и благодарен хозяйке за популярность.
За свою жизнь он уже успел побывать в Италии, Австрии, исколесить всю Германию.
Кстати, это второй еж Талиты, до Херби у нее жил мистер Поке, но в начале этого года он умер, сообщает Ридус.
ИСТОЧНИК KP.RU