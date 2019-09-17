Ежик, путешествующий по миру, покорил больше миллиона человек

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-17T12:46:06+03:00

Ежик путешествует со своей хозяйкой и, судя по снимкам, рад этому. ФОТО: https://www.instagram.com/mr.pokee/

Колючий объехал со своей хозяйкой много стран

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История ежика, который путешествует по миру со своей хозяйкой, вдохновляет миллионы человек. За странствиями Херби, именно так зовут колючего, следят в Instagram 1,5 миллиона подписчиков, а каждое новое фото непременно собирает тысячи лайков.

Талита Гирнус – владельца ежа - живет в Германии, но очень любит путешествовать. А еще очень любит Херби и поэтому не расстается с ним, даже когда отправляется в неизведанную страну.

mr.pokee Хербе уже побывал во многих странах

Судя по снимкам, ежик вполне доволен своим образом жизни и благодарен хозяйке за популярность.

За свою жизнь он уже успел побывать в Италии, Австрии, исколесить всю Германию.

mr.pokee Питомцы девушки успели посмотреть Италию, Австрию и исколесить всю Германию

Кстати, это второй еж Талиты, до Херби у нее жил мистер Поке, но в начале этого года он умер, сообщает Ридус.

mr.pokee CHOOSE YOUR CURRENT MOOD : . Photo # 1: pretty happy . Photo # 2: as happy as it gets . Photo # 3: a good mix between happy and silly #PokeeForever

mr.pokee I scream, you scream, Herbee screams for ICE CREAM . What s your favorite ice cream flavor?

ИСТОЧНИК KP.RU