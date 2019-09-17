В 39 регионах России появились мобильные лаборатории безопасности для детей

СЕГОДНЯ 19:20 2019-09-17T19:22:06+03:00

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Мобильные лаборатории безопасности действуют сегодня в 39 регионах России. Специальные автобусы, оснащенные необходимым оборудованием, выезжают в города и села, собирая детей на уроки по правилам поведения на дороге. Проект «Лаборатория безопасности» стартовал несколько лет назад по инициативе Владимира Путина: президент поручил создать в субъектах РФ центры по профилактике детского травматизма и оснастить их мобильными автогородками. О том, как они работают, в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказали организаторы проекта - президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и старший инспектор отдела пропаганды и профилактики детского дорожного травматизма Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Ольга Позднякова.

Правилам дорожного движения детей сегодня учат в основном в школах и в детских садах. При этом количество учебных часов, отведенных на изучение безопасного поведения на дорогах, минимально. К тому же на уроках детям даются чисто теоретические знания.

- Отрабатывать практические навыки, к сожалению, не все дети имеют возможность, - рассказывает Ольга Позднякова. - Поэтому был создан такой проект, как Лаборатория безопасности. Они оснащены мобильными автогородками, методикой и информационными материалами. Педагоги в этих центрах специально обучены для проведения занятий с детьми. Методика учитывает психовозрастные особенности, чтобы максимально, эффективно, доступно и понятно донести информацию до ребенка любого возраста.

Занятия проводятся для детей трех возрастных категорий: пяти-восьми лет, девяти-тринадцати и четырнадцати-шестнадцати лет. Лаборатории — заметные издалека ярко-оранжевые микроавтобусы - оснащены оборудованием, с помощью которого преподаватели отрабатывают с детьми конкретные ситуации, которые могут возникнуть на дороге. За считанные минуты любая площадка может превратиться в шоссе или в салон автомобиля, в велодорожку или в оживленный перекресток со светофорами и дорожной разметкой.

- Методика предполагает несколько модулей для обучения. Модель по пешеходам, по пассажирам, по правилам ношения световозвращающих элементов, а также по водителям двухколесных транспортных средств, - рассказывает Ольга Позднякова.

Президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре подчеркивает: в разработке обучающей программы принимали участие десятки экспертов, отвечающих за безопасность на дорогах.

- Это и специалисты нашего центра, и коллеги из Госавтоинспекции, педагоги контраварийного вождения, психологи, - отмечает Наталья Агре. - Мы рассказываем детям, как обезопасить себя на дороге. И учим в игровой форме, например, как оборудовать свой велосипед, чтобы он был заметным. Моделируем различные ситуации, большая часть обучения проходит в реальных условиях. Мы стараемся приблизиться именно к уличному движению, чтобы это не воспринималось как игра. Даже сам автомобиль лаборатории является частью того оборудования, которое мы используем для обучения. Показываем ребенку, что такое остановочный путь автомобиля. Ведь в обычной жизни как ты ребенку это объяснишь? А здесь дети конкретно смотрят: вот настоящая машина, не игрушка. И начинают по-другому задумываться, что машина не может сразу остановиться.