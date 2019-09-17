Наталья Агре: За последние пять лет снизилось число аварий с участием детей-пешеходов

СЕГОДНЯ 19:40 2019-09-17T19:34:39+03:00

По мнению президента экспертного центра «Движение без опасности», благодаря занятиям по ПДД школьники стали осторожнее вести себя на дорогах

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За последние пять-шесть лет в России снизилось число аварий с участием детей-пешеходов. Благодаря просветительским программам и занятиям по безопасному движению дети стали осторожнее вести себя на дорогах. Об этом в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказали президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и старший инспектор отдела пропаганды и профилактики детского дорожного травматизма Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Ольга Позднякова.

В 39 российских регионах сегодня работают центры по профилактике детского травматизма. Они оснащены специальными лабораториями безопасности — мобильными автогородками, которые проводят выездные уроки по правилам безопасного поведения на дорогах для школьников и дошкольников.

- Мы собирали информацию по субъектам, где действуют центры, - рассказала Ольга Позднякова. - О том, какая работа у них проводится, на каком уровне. И получили много интересной информации. В целом статистические показатели там достаточно хорошие.

- Прежде всего, это пешеходная безопасность, - отмечает Наталья Агре. - На протяжении последних пяти-шести лет у нас по детям-пешеходам, особенно по вине детей, аварийность активно снижается. Что говорит о том, что просветительские программы дают хороший отклик.

Федеральный проект «Лаборатория безопасности» создан Госавтоинспекцией МВД России и Российским союзом автостраховщиков при поддержке экспертного центра «Движение без опасности». Приезжая в города и районные центры, мобильные автогородки — ярко-оранжевые микроавтобусы с необходимым оборудованием — собирают на занятия максимальное число детей, обычно сразу из нескольких школ. Летом лаборатории приезжают в детские оздоровительные лагеря. Что немаловажно, в занятиях участвуют не только дети, но и их родители.

- Достаточно активная работа с родителями с использованиями лаборатории в субъектах ведется, - рассказывает Ольга Позднякова. - Лаборатория выезжает на различные площадки, на массовые мероприятия. Ее сотрудники приходят в школы и используют оборудования мобильного автогородка. В лабораториях есть детское автокресло, и для родителей проводятся занятия по правилам перевозки детей.

По мнению президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре, занятия со школьниками становятся гораздо эффективнее, если к урокам присоединяются их родители. Ведь основы поведения ребенка закладываются в первую очередь в семье.

- У нас большая проблема с родителями, - считает Наталья Агре. - Мы, обучавшиеся в 90-е, не получали знаний о безопасности, права чаще всего тоже получали не так, как должны. И у взрослых, получается, нет знаний. Как у родителей, которые перевозят детей, так и у всех остальных, кто просто попадает в ДТП. И страдают дети. Самые большие задачи по образованию для нас стоят в том, как через детей воздействовать на родителей. С пассажирской безопасностью у нас все не очень хорошо.