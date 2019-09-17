2019-09-17T21:15:25+03:00
В мире

Российские Ту-160 над Балтикой сопровождали истребители пяти стран

В Минобороны России сообщили, что полет был плановым
Юлия САЛЬНИКОВА
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Истребители сопровождали в нейтральных водах БалтикиИстребители сопровождали в нейтральных водах БалтикиФото: Минобороны РФ
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Два российских ракетоносца Ту-160 над Балтийским морем сопровождали истребители пяти стран. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ 17 сентября. По данным ведомства полет был плановый, продолжительность полета над нейтральными водами Балтики – семь часов.

- На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции, - сообщают в минобороны России.

Полет завершился благополучно, российские бомбардировщики прибыли в аэродром базирования.

Полет днем 17 сентября прокомментировали в Бельгии. В твиттере ВВС страны появилось сообщение, что два бельгийских F-16 ВВС из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27.

- Это первая подобная операция ВВС Бельгии, - сообщает пресс-служба ВВС страны, которая охраняет воды Балтики с 3 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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