2019-09-17T21:14:34+03:00
В мире

Медведев объявил о новой эпохе в российско-китайских отношениях

Он отметил, что оба государства реализуют масштабные проекты в рамках межгосударственных объединений на двусторонней основе
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Главными сферами сотрудничества на ближайшие годы должны стать энергетика, высокие технологии, аграрное производство и промышленность.Главными сферами сотрудничества на ближайшие годы должны стать энергетика, высокие технологии, аграрное производство и промышленность.Фото: REUTERS
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Отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, заявил премьер России Дмитрий Медведев на встрече глав правительств двух стран в расширенном составе.

Российский премьер подчеркнул, что Россия и дальше готова сотрудничать с Поднебесной, работая на перспективу, так к 2024 году страны планируют выйти на 200 миллиардов долларов взаимного товарооборота. За прошлый год этот показатель составил 108 миллиардов долларов, но и сейчас, заявил Медведев, отношения стран находятся в новой эпохе.

Главными сферами сотрудничества на ближайшие годы должны стать энергетика, высокие технологии, аграрное производство и промышленность.

«Это особенно важно в условиях навязанных торговых войн и нелегитимного санкционного давления» - передают РИА Новости слова главы кабмина.

Он напомнил об исключительно положительной истории отношений между странами, которая началась еще в октябре 1949 года. Тогда советская сторона первой установила дипломатические связи с Китайской Народной Республикой.

В свою очередь, премьер Госсовета Китая Ли Кэцян ответил, что КНР уже продвигает новый формат сотрудничества. В него, помимо совместной работы в сфере промышленности, страны включат еще и сферу переработки. Это, по его словам, «позволит удвоить объем нашего товарооборота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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