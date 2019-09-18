2019-09-18T01:20:49+03:00
Общество

Митрополит Тихон (Шевкунов) рассказал об антиалкогольном форуме в Пскове

Владыка в эксклюзивном интервью «КП» сообщил, что Псковская область станет пилотной для широкой системы профилактики пьянства среди молодежи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Митрополит Тихон (Шевкунов) в рабочем кабинетеМитрополит Тихон (Шевкунов) в рабочем кабинетеФото: Елена ЧИНКОВА
Изменить размер текста:

За несколько лет антиалкогольной кампании в России наша страна покинула пятерку «самых пьющих». Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), возглавляющий общественный совет Росалкогольрегулирования, в большом интервью «Комсомольской правде» рассказал, как борются с пьянством в Псковской епархии.

По его словам, Псковская область – одна из самых проблемных по употреблению спиртных напитков, именно поэтому Министерство просвещения провело антиалкогольный форум в Пскове.

«У нас есть неплохой опыт – деятельность церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Он был создан 10 лет назад по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла. Сопредседательствуем в этом совете мы вдвоем с академиком Лео Бокерия. В форуме участвовали представители 40 регионов», - говорит митрополит.

«Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым мы сделаем нашу область пилотной для разработки широкой системы профилактики среди подростков и молодежи. У нас есть неплохие наработки, показавшие свою эффективность», - отметил он.

Митрополит Тихон добавил, что в области также действует хороший реабилитационный центр «Ручей».

«Но это особое направление: я не возьмусь ни за дело специального лечения, ни за реабилитацию – этим призваны заниматься профессионалы. А вот профилактика – это то, над чем мы можем и должны работать», - подчеркнул священник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Митрополит Тихон (Шевкунов): «За уши ко Христу никого не привлечешь»
Митрополит Тихон (Шевкунов): за последние 10 лет молодежь стала меньше пить
Председатель ГА ООН призвал улучшить жизнь людей во всем мире
Трамп пригрозил Китаю «самой жесткой» торговой сделкой в истории после выборов 2020 года
Трамп: Я предпочел бы не встречаться с Роухани
Выборы в Израиле: блок Ганца слегка опережает партию Нетаньяху
Трамп назвал имена пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности
Сноуден назвал внешнюю политику России самой независимой в Европе
В Совфеде прокомментировали демарш украинской делегации на совещании ОБСЕ в Варшаве
Путин согласился обсудить предложения КПРФ по изменению избирательного законодательства
В Нью-Йорке продают на торгах особняк, в котором провел детство Дональд Трамп
Власти США подали иск против Эдварда Сноудена из-за его мемуаров «Permanent Record»
Медведев объявил о новой эпохе в российско-китайских отношениях
Российские Ту-160 над Балтикой сопровождали истребители пяти стран
Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти после атаки на НПЗ
В США седьмой человек умер от курений вейпов
Голубь «отомстил» политику, который борется с птицами в городе
Эксперты: Регионы могут решить проблему безопасности детей на дорогах, закупая обучающие мобильные лаборатории