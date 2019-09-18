Митрополит Тихон (Шевкунов) рассказал об антиалкогольном форуме в Пскове

СЕГОДНЯ 01:20 2019-09-18T01:20:49+03:00

Владыка в эксклюзивном интервью «КП» сообщил, что Псковская область станет пилотной для широкой системы профилактики пьянства среди молодежи

Изменить размер текста: A A

За несколько лет антиалкогольной кампании в России наша страна покинула пятерку «самых пьющих». Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), возглавляющий общественный совет Росалкогольрегулирования, в большом интервью «Комсомольской правде» рассказал, как борются с пьянством в Псковской епархии.

По его словам, Псковская область – одна из самых проблемных по употреблению спиртных напитков, именно поэтому Министерство просвещения провело антиалкогольный форум в Пскове.

«У нас есть неплохой опыт – деятельность церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы. Он был создан 10 лет назад по инициативе Святейшего Патриарха Кирилла. Сопредседательствуем в этом совете мы вдвоем с академиком Лео Бокерия. В форуме участвовали представители 40 регионов», - говорит митрополит.

«Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым мы сделаем нашу область пилотной для разработки широкой системы профилактики среди подростков и молодежи. У нас есть неплохие наработки, показавшие свою эффективность», - отметил он.

Митрополит Тихон добавил, что в области также действует хороший реабилитационный центр «Ручей».

«Но это особое направление: я не возьмусь ни за дело специального лечения, ни за реабилитацию – этим призваны заниматься профессионалы. А вот профилактика – это то, над чем мы можем и должны работать», - подчеркнул священник.

ИСТОЧНИК KP.RU