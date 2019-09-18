Опрос: более 80% россиян отмечали неэффективность лекарств

СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-18T08:02:23+03:00

С отсутствием эффекта лекарственных средств чаще всего сталкиваются молодые люди Фото: Елена ВАХРУШЕВА

С отсутствием эффекта лекарственных средств чаще всего сталкиваются молодые люди

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Большинство наших соотечественников (81%) хотя бы раз в жизни испытывали на себе неэффективность лекарственных средств. Об этом говорится в результатах опроса компании ResearchMe.

Как сообщает ТАСС, согласно исследованию компании более половины (57%) респондентов заявили, что сталкивались с отсутствием эффекта лекарственных средств не единожды. При этом чаще всего о подобной проблеме сообщали молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Вице-президента Российского научного общества иммунологов Иван Козлов пояснил, что для всех не существует одного лекарственного препарата, поскольку «у каждого человека своя биохимические индивидуальность: разный пол, возраст, обмен веществ, сопутствующие заболевания».

Напомним, ранее опрос портала «Здоровье Mail.ru» показал, что около 60% россиян предпочитают не посещать врачей, а заниматься самолечением, а 9% наших сограждан дополняют назначения врачей народными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU