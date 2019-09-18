Врач рассказал о возможности скачка смертности от онкологии в России
Из-за нехватки лекарств в России ожидается резкий скачок детской, и взрослой смертности от онкологических заболеваний. Об этом сообщил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.
«У нас будет резкий скачок смертности. И детской, и взрослой. Я в этом абсолютно уверен. Пока держимся на запасах. Но через год-два, если ничего не будет предпринято, смертность может вырасти примерно на 20–30%», — заявил врач в интервью журналистам «Известий».
По словам Млечина, проблема касается не только дорогостоящих препаратов, но и средств для сопроводительной терапии. «Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов», —сообщил он, добавив, что врачи иногда даже не знают, чем лечат больных и какой эффект ожидать от терапии.
Профессор заявил, что «один из путей закрытия брешей — закупка препаратов государством».
Ранее сайт kp.ru рассказывал о статистике заболеваемости опухоли головного мозга в России. Специалист сообщил, что уровень заболеваемости первичными формами составляет 23 случая на 100 тысяч жителей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU