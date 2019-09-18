2019-09-18T08:31:08+03:00
Общество

Врач рассказал о возможности скачка смертности от онкологии в России

Доктор назвал причины такой ситуации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России из-за нехватки лекарств может резко возрасти смертность от ракаВ России из-за нехватки лекарств может резко возрасти смертность от ракаФото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за нехватки лекарств в России ожидается резкий скачок детской, и взрослой смертности от онкологических заболеваний. Об этом сообщил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

«У нас будет резкий скачок смертности. И детской, и взрослой. Я в этом абсолютно уверен. Пока держимся на запасах. Но через год-два, если ничего не будет предпринято, смертность может вырасти примерно на 20–30%», — заявил врач в интервью журналистам «Известий».

По словам Млечина, проблема касается не только дорогостоящих препаратов, но и средств для сопроводительной терапии. «Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов», —сообщил он, добавив, что врачи иногда даже не знают, чем лечат больных и какой эффект ожидать от терапии.

Профессор заявил, что «один из путей закрытия брешей — закупка препаратов государством».

Ранее сайт kp.ru рассказывал о статистике заболеваемости опухоли головного мозга в России. Специалист сообщил, что уровень заболеваемости первичными формами составляет 23 случая на 100 тысяч жителей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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