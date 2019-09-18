Определены победители первого отраслевого чемпионата по Нефтехимии по стандартам WorldSkills

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-18T13:21:54+03:00

Рустам Галиахметов, член-правления - управляющий директор ( СИБУР) и Екатерина Никул, директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций (WorldSkills) на церемонии награждения.

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Параллельно отраслевому зачету состоялся финал корпоративного чемпионата СИБУРа по профессиональному мастерству SiburSkills. Соревнования проводились в 8 компетенциях, участниками которых стали 68 сотрудников СИБУРа.

По трем отраслевым компетенциям - «Лабораторный химический анализ», «Аппаратчик химических технологий», «Ремонт технологического оборудования», соревновались 35 участников, представляющие СИБУР, Газпром нефть, Роснефть, ТАНЕКО (ГК «Татнефть»), Нижнекамскнефтехим (ГК «ТАИФ). Сотрудники СИБУРа в числе золотых призёров во всех компетенциях.

По словам Роберта Уразова, Генерального директора Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: «СИБУР не только наращивает внутреннюю экспертизу, но и вовлекает другие компании для взаимного обмена практиками. Подобные соревнования не создают конкуренции, а только помогают бизнесу найти лучшие решения. Считаю, что первый опыт проведения отраслевого чемпионата по нефтехимии PetrochemSkills можно считать успешным. Поздравляю всех участников и победителей!»

Член правления – управляющий директор, Эффективность производства СИБУРа, Рустам Галиахметов также отметил: «Мы рады выступить инициатором первого отраслевого чемпионата по нефтехимии - площадки для совершенствования и распространения навыков. Специалисты продемонстрировали высокий класс профессионального мастерства, умение адаптироваться в любых условиях и находить выход из сложных ситуаций. Эти качества мы ценим в компании, они важны для работы на современном высокотехнологичном предприятии».