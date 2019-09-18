В России появится система слежения за поведением водителей

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-18T14:17:08+03:00

В случае, если Skytracking Transport Security окажется действенным в снижении аварийности на дорогах, системой оснастят и общественный транспорт. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Российская компания «Скайтрэк» разработала система слежения за поведением водителей. Предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге Skytracking Transport Security начнет к 2022 году.

При помощи обработки изображения с камер нейросетями, встроенный в салон автомобиля компьютер будет анализировать деятельность водителей - компьютерное зрение обратит внимание на курение за рулем, разговор по мобильному телефону, оценит степень усталости и прочие факторы, которые могут повлиять на общую безопасность движения.

Технология подразумевает и наличие специальных датчиков, они заметят уход с маршрута, превышение скорости и даже смогут оценить техническое состояние машины. Все собираемые данные искусственный интеллект сравнит с набором шаблонов возникновения аварий и в случае опасности предупредит водителя о возможном инциденте.

«Система позволит снизить аварийность до 50%. Фактически технология может появиться в транспортных средствах в течение трех-пяти лет и станет стандартной частью каждого легкового или грузового автомобиля» - рассказали РИА Новостям в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

В случае, если Skytracking Transport Security окажется действенным в снижении аварийности на дорогах, системой оснастят и общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU