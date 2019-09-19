В Раде заявили о необходимости пойти на жертвы ради разрешения конфликта в Донбассе

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-19T09:16:02+03:00

По словам члена партии "Слуга народа", Киев должен идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также "должна чем-то пожертвовать"

Изменить размер текста: A A

Член партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе.

Политик уверен, что Киев должен идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также "должна чем-то пожертвовать".

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU