В Раде заявили о необходимости пойти на жертвы ради разрешения конфликта в Донбассе
По словам члена партии "Слуга народа", Киев должен идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также "должна чем-то пожертвовать"
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Член партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе.
Политик уверен, что Киев должен идти на переговоры с другой стороной, которая, в свою очередь, также "должна чем-то пожертвовать".
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ИСТОЧНИК KP.RU