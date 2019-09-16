В офисе Зеленского видят в контактах с Путиным надежду на мир в Донбассе
Глава офиса лидера Незалежной заявил, что звонил руководству администрации президента РФ несколько раз, но разговор не состоялся
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Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского, Андрей Богдан, заявил что контакты президентов РФ и Украины дают надежду на урегулирование ситуации в Донбассе.
Богдан также отметил, что звонил руководству администрации президента России несколько раз, но разговор не состоялся.
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ИСТОЧНИК KP.RU