Барсуков и муфлонов переоценили. Российские звери подорожали в 400 раз
Минприроды обновило стоимость охотничьих ресурсов страны
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Министерство природных ресурсов и экологии России провело переоценку стоимости охотничьих ресурсов страны, включая леса и животных. В результате звери подорожали в 400 раз - до 267 миллиардов рублей.
В список вошел 21 вид животных - от барсуков до лосей и муфлонов. На конец 2017 года все они стоили лишь 0,6 миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU