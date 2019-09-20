Барсуков и муфлонов переоценили. Российские звери подорожали в 400 раз

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-20T09:40:19+03:00

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Министерство природных ресурсов и экологии России провело переоценку стоимости охотничьих ресурсов страны, включая леса и животных. В результате звери подорожали в 400 раз - до 267 миллиардов рублей.

В список вошел 21 вид животных - от барсуков до лосей и муфлонов. На конец 2017 года все они стоили лишь 0,6 миллиарда рублей.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU