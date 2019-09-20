2019-09-20T14:58:40+03:00
Общество

Названы популярные направления на новогодние праздники у россиян

Чаще всего путешественник выбирают путевки в страны дальнего зарубежья
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы самые популярные туристические направления на Новый годНазваны самые популярные туристические направления на Новый годФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Специалисты сервиса путешествий проанализировали запросы россиян на новогодние праздники в период с 25 декабря по 8 января и сравнили показатели с данными прошлого года. Выяснилось, что активнее всего путешественник из России ищут путевки на Пхукет, в Прагу или в Бангкок.

А вот спрос на поездки в Грузию в новогодние праздники снизился почти на 80% по сравнению с количеством запросов прошлого года.

Эксперты отмечают, что активнее всего в летние месяцы путешественники ищут авиабилеты на новогодние каникулы по самым дорогим и загруженным направлениям, где экономия от ранней покупки может быть очень существенна. Так, в сравнении с прошлым годом увеличение активности наблюдается по направлениям: Пхукет, Стамбул, Бангкок, Дубай.

Примечательно, что в среднем цены на поездки в новогодние каникулы такие же как годом ранее или даже чуть ниже.

Самыми популярными внутренними направлениями на Новый год у россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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