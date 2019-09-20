2019-09-20T19:22:36+03:00
Общество

Минюст опроверг информацию об отмене некоторых профессиональных праздников

Ранее СМИ сообщили о вероятной отмене Дней железнодорожника, радио, воздушного флота и медработника
Юлия САЛЬНИКОВА
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Отменять профессиональные праздники, успокоили в минюсте, не планируютОтменять профессиональные праздники, успокоили в минюсте, не планируютФото: Михаил ФРОЛОВ
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В министерстве юстиции России прокомментировали появившуюся 20 сентября информацию об отмене некоторых профессиональных праздников. Причиной якобы стала «регуляторная гильотина» - проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года. Документ министерству юстиции премьер-министр страны Дмитрий Медведев поручил подготовить до 15 ноября.

В связи с этим ряд СМИ сообщили, что в число нормативных актов «на отмену» попадут и документы о профессиональных праздниках. Речь шла о Дне Радио, дне железнодорожника и дне воздушного флота.

- Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма «регуляторная гильотина» не планируется, - прокомментировали появившуюся информацию в минюсте корреспондентам «ТАСС».

Список актов, ранее принятых в СССР и РСФСР, которые признают утратившими силу, пока не готов. Его сформируют в ходе совместной работы минюста России с органами исполнительной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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