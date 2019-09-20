В России вскоре могут отменить некоторые профессиональные праздники

СЕГОДНЯ 06:31 2019-09-20T06:31:53+03:00

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В связи с распоряжением о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в России могут отменить некоторые профессиональные праздники. Среди них День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» список отменяемых нормативных актов еще дорабатывается. Перечень конкретных актов будет сформирован к 15 ноября. До 10 октября профильные ведомства должны внести свои предложения. По планам постановление должны вступить в силу 1 февраля следующего года.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР. «Регуляторная гильотина» говорит об отмене санитарых норм и правил контроля за производством: декреты совета наркомов Советского Союза о восьмичасовом рабочем дне и постановлении Совмина об утверждении республиканских техусловий о мясоварении. Нормативные акты должны утратить силу с наступлением 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU