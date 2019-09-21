2019-09-21T04:02:09+03:00
Общество

Игрушечный единорог станет индикатором невесомости нового экипажа МКС

Плюшевую игрушку выбрали дети командира экипажа
Мария ИГНАТЬЕВА
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Плюшевый единорог станет индикатором невесомости в пилотируемом корабле «Союз МС-15». На нем 25 сентября новая космическая экспедиция отправится на Международную космическую станцию. Игрушку выбрали дети командира экипажа Олег Скрипочки.

- У дочки с детства одним из излюбленных персонажей был единорог. Она его часто рисовала. Поэтому выбрали мне мягкую игрушку единорога - красивую и компактную, чтобы ничему не мешала в корабле. Сын ее тоже одобрил, - сказал Скрипочка.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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