Игрушечный единорог станет индикатором невесомости нового экипажа МКС
Плюшевую игрушку выбрали дети командира экипажа
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Плюшевый единорог станет индикатором невесомости в пилотируемом корабле «Союз МС-15». На нем 25 сентября новая космическая экспедиция отправится на Международную космическую станцию. Игрушку выбрали дети командира экипажа Олег Скрипочки.
- У дочки с детства одним из излюбленных персонажей был единорог. Она его часто рисовала. Поэтому выбрали мне мягкую игрушку единорога - красивую и компактную, чтобы ничему не мешала в корабле. Сын ее тоже одобрил, - сказал Скрипочка.
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ИСТОЧНИК KP.RU