Китайских журналистов будут проверять на верность Си Цзиньпину с помощью тестирования

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-21T09:24:59+03:00

В редакции СМИ направлены уведомления с требованием готовиться к экзаменам

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Журналистов в Китае начнут тестировать, чтобы проверить, хорошо ли они понимают мысли и социалистические учения председателя КНР Си Цзиньпина. Как пишет The Guardian, за последний месяц в редакции государственных китайских СМИ направили уведомления о поведении экзамена. Но журналисты уверены, что подобную процедуру вскоре нужно будет пройти и представителям частных изданий, в том числе оппозиционных.

Тестировать журналистов будут по разработанному в 2019 году приложению «Study Xi». Официально цель программы- обновить полномочия прессы. Уведомления получили даже редакции, расположенные за пределами Пекина.

- Я не думаю, что кто-то сможет избежать этого, - сказал один репортер из вещательной компании в восточной провинции Шаньдун журналистам The Guardian.

Экзамен для представителей СМИ будет состоять из пяти частей, две из них – по учениям Си Цзиньпина.

ИСТОЧНИК KP.RU