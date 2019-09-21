Карелия присоединилась к Всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое ТВ

СЕГОДНЯ 19:00 2019-09-21T19:00:44+03:00

В «Цифровом забеге» в Петрозаводске приняли участие больше тысячи человек

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Сегодня, 21 сентября, в День бега на центральном республиканском стадионе «Спартак» в рамках «Кросса нации-2019» состоялся «Цифровой забег».

Акция призвана привлечь внимание к переходу на цифровое телевизионное вещание, и предстоящему отключению аналоговой трансляции федеральных телеканалов, которое состоится 14 октября в 21 субъекте России, в том числе в Республике Карелия.

В Ленинградской, Вологодской и Курской областях, Крыму и на Алтае спортсмены пробежали дистанцию в 5040 метров, которые символизируют число башен, входящих в сеть цифрового эфирного вещания. В Севастополе длина дистанции составила 2019 метров – в честь года перехода страны на «цифру». В Вологде состоялся «цифровой» забег на джамперах, в Волгограде – соревнования для маленьких бегунов и зарядка для волонтеров.

Карелия стала единственным регионом, где участникам масс-старта была предоставлена возможность пройти общую дистанцию в два километра скандинавской ходьбой.

Приветствовала «цифровых бегунов» руководитель Администрации Главы Республики Карелия Татьяна Игнатьева: «Сегодня мы открываем новую эру - эру перехода на цифровое телевидение. И все, кто бежит сегодня, пропагандируют современные технологии, активную жизненную позицию и здоровый образ жизни».

Она отметила, что в этом году в Карелии рекордное количество участников в подобных спортивных мероприятиях за последние двенадцать лет – полторы тысячи участников «Кросса нации», из них больше тысячи человек изъявили желание пройти или пробежать дистанцию массовых стартов.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Участников цифрового забега наградили в трех номинациях. «Самым старшим участником» стал спортсмен 1936 года рождения. «Самая юная участница» - шестимесячная спортсменка преодолела 2 километра у папы на руках. А «Самая большая семья» была представлена шестью участниками - мама, папа, двое детей, бабушка и прабабушка не остались дома в этот солнечный день и присоединились к акции. Все номинанты получили специальные призы – приставки цифрового телевидения. Такие же приставки были вручены победителям спортивных забегов. Перед стартом участники забега зарядились энергией танцевального флешмоба.

Переходом на «цифру» решается важная социальная задача: для жителей становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов. Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения – это высокое качество изображения и звука.

Задать вопросы по переходу на «цифру» или пригласить волонтера, который поможет подключить телевизор к цифровому вещанию, можно по телефону региональной круглосуточной горячей линии: 8-800-200-33-60.

ИСТОЧНИК KP.RU