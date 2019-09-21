Компания Pinn предъявил иск к Apple за нарушение патентов при производстве беспроводных наушников
При этом точная сумма возмещения ущерба не сообщается
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Американская компания Pinn, производящая беспроводную телефонную гарнитуру предъявила иск к компании Apple за нарушение патентов при производстве беспроводных наушников.
Таким образом, Pinn требует возмещения материального ущерба, нанесенного ему вследствие противоправных действий корпорации. При этом сумма компенсации не уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU