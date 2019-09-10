Компания Apple показала новый iPhone 11

СЕГОДНЯ 20:44 2019-09-10T21:01:09+03:00

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В театре Стива Джобса в Калифорнии 10 сентября презентуют новый iPhone 11. Это новый флагманский смартфон с OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма. Для тех, кто не смог попасть в зал, но хочет знать, чем новинка будет отличаться от предшественников, запустили онлайн трансляциюна официальном сайте компании, на сайте kp.ru, а также на YouTube в 20.00 по московскому времени. До этого презентации проводились только на сайте Apple.com. И один раз в качестве эксперимента в Twitter.

Новый продукт компанииФото: Кадр видео

Первую модель iPhone 11 Pro Max, а также обновленные часы известного бренда презентовали, но поклонники телефонов «с яблоком» уверены, что компания подготовила сюрпризы и во вторник Apple покажет iPhone 11 Pro с OLED-экраном диагональю 5,8 дюйма. Как сообщает ТАСС, третьим смартфоном может стать гаджет LCD-экраном. Это более доступная по цене модель.

ИСТОЧНИК KP.RU