Барселона показала худший старт за 25 лет

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-22T13:24:02+03:00

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«Барселона» показывает худший уровень игры за 25 лет, проигрывая всухую на выезде. В этот раз «каталонцы» уступили в Гранаде одноименной команде «Гранада» (0-2), поднявшейся из второго дивизиона.

Счет в матче был открыт уже на второй минуте, отличился у «Гранады» Рамон Азис. На 65-й минуте Альваро Вадильо реализовал пенальти и установил итоговый счет на табло.

Каталонцы всеми силами пытались исправить незавидное положение, но у них ничего не вышло.

Лионель Месси сменил 16-летнего Фати во втором тайме на 73-й минуте, но и присутствие на поле капитана команды не помогло «каталонцам» вскрыть оборону «Гранады».

Скромная команда из второго дивизиона смогла доказать, что «Барселону» даже с её вечным талисманом, Лионелем Месси, возможно обыграть. Спустя 5 туров чемпионата Испании «Барселона» Вальверде располагается на 7-м месте в турнирной талице, имея в активе 7 очков. Такой антирекорд был лишь в сезоне 1994-1995. По итогам того сезона «Барселона» стала четвертой.

ИСТОЧНИК KP.RU