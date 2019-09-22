В турецком отеле разрешат крушить все вокруг ради освобождения от стресса

СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-22T13:38:35+03:00

«Подарить различные впечатления во время отдыха»: в турецком отеле разрешат крушить все вокруг Фото: Михаил ФРОЛОВ

На отдыхе в Аланье туристы смогут бить посуду, ломать телевизоры и компьютеры

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В одном из турецких отелей в Аланье постояльцы смогут воспользоваться необычной услугой – гости смогут крушить все вокруг. В «комнате для снятия стресса» гости смогут бить посуду, ломать телевизоры и компьютеры.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР), во избежание повреждений, туристам предоставляют специальные защитные костюмы.

Авторы идеи сообщают, что таким способом они хотят «подарить гостям различные впечатления во время отдыха». «Разрушая такие привычные в их жизни предметы, люди освобождаются от стресса», – отмечают представители отеля.

Отметим, в прошлом году в Барнауле появился аттракцион-антистресс «Ustroy Destroy», предназначен он для тех, кто хочет «выпустить пар». В «комнате для снятия стресса» также можно ломать, крушить и даже рубить все вокруг. Организатор аттракциона отметил, что особый интерес у посетителей вызывает битье посуды и ламповых телевизоров.

ИСТОЧНИК KP.RU