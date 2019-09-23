У депутата от партии Порошенко возле мэрии Киева сняли с руки дорогие часы

СЕГОДНЯ 01:56 2019-09-23T02:09:11+03:00

Депутата от партии «Европейская солидарность» обокрали возле здания мэрии в Киеве Фото: REUTERS

Уголовное дело расследуется по статье «Кража в особо крупном размере»

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Депутата киевского городского совета от созданной бывшим украинским президентом Петром Порошенко партии «Европейская солидарность» обворовали прямо возле здания мэрии Киева.

Неизвестные незаметно сняли с руки Георгия Ясинского часы марки Breguet, которые стоят как однокомнатная квартира в столице Украины, сообщает интернет-газета Strana.ua со ссылкой на источник в городском главке МВД.

Отмечается, что воры затерялись в уличной толпе. По словам знакомых с ситуацией собеседников издания из окружения депутата, цена украденных часов составляет что-то около 31,5 тысячи долларов. Ясинский уже написал заявление в полицию.

Обворовавших однопартийца Порошенко карманников ищут. По данным газеты, уголовное дело расследуется по статье УК Украины «Кража в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU