У депутата от партии Порошенко возле мэрии Киева сняли с руки дорогие часы
Депутата киевского городского совета от созданной бывшим украинским президентом Петром Порошенко партии «Европейская солидарность» обворовали прямо возле здания мэрии Киева.
Неизвестные незаметно сняли с руки Георгия Ясинского часы марки Breguet, которые стоят как однокомнатная квартира в столице Украины, сообщает интернет-газета Strana.ua со ссылкой на источник в городском главке МВД.
Отмечается, что воры затерялись в уличной толпе. По словам знакомых с ситуацией собеседников издания из окружения депутата, цена украденных часов составляет что-то около 31,5 тысячи долларов. Ясинский уже написал заявление в полицию.
Обворовавших однопартийца Порошенко карманников ищут. По данным газеты, уголовное дело расследуется по статье УК Украины «Кража в особо крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU