Военные инспекторы из Румынии, США и Украины пролетят над Россией

СЕГОДНЯ 03:28 2019-09-23T03:38:27+03:00

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С 23 по 27 сентября группа военных инспекторов из Румынии, Украины и Соединенных Штатов в рамках международного договора «Открытое небо» проведет наблюдательный полет над территорией России, а российские специалисты в тот же период пролетят над территорией Словении.

Полет совместной миссии трех стран будет выполняться на румынском самолете наблюдения Ан-30, который стартует с аэродрома Кубинка, а наши военные инспекторы совершат полет над Словенией на российском самолете наблюдения Ан-30Б с аэродрома Любляна, сообщает в ночь на понедельник газета Вооруженных сил России «Красная звезда».

Уточняется, что максимальная дальность полета составит 500 километров. Оба воздушных судна и установленная на них аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором.

СПРАВКА КП

Договор по открытому небу был принят 27 государствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки и ратифицирован всеми странами в 1995 году.

Документ, цель которого – укрепление взаимопонимания и доверия между странами, предоставляет возможность всем участникам договора открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них озабоченность.

ИСТОЧНИК KP.RU