2019-09-23T09:15:22+03:00
Общество

На Байконуре установили последнюю в истории ракету-носитель «Союз-ФГ»

Пуск должен состояться 25 сентября
Юлия САЛЬНИКОВА
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На МКС корабль отправится 25 сентябряНа МКС корабль отправится 25 сентябряФото: пресс-служба Роскосмоса
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Последнюю в истории ракету «Союз-ФГ» вывезли на стартовую площадку Байконура. Как сообщает в пресс-службе «Роскосмоса», ракета отправится на МКС вместе с пилотируемым кораблем «Союз МС-15». Запуск запланирован на 25 сентября. С Байконура корабль отправится в 16.57 по московскому времени. В отличие от предыдущего запуска, который прошел без пассажиров, за исключением робота Федора, 25 сентября на международную космическую станцию полетят люди: космонавта Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир, участник космического полёта из Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансури.

Подробности: https://regnum.ru/news/it/2726217.html

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Запуск ракеты станет заключительным стартом в истории данной ракеты. Начиная с 2020 года космонавтов будут запускать с помощью новых ракет «Союз-2.1а».

ИСТОЧНИК KP.RU

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