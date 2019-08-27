2019-08-26T15:49:59+03:00
Наука

Вторая попытка «Фёдора»: прямая онлайн-трансляция стыковки корабля с МКС

Начало прямой онлайн-трансляции стыковки с МКС в 5:30 по Москве [Видеотрансляция]
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Космический аппарат "Союз" МС-14 Фото: Пресс-служба РоскосмосаКосмический аппарат "Союз" МС-14 Фото: Пресс-служба Роскосмоса
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Во вторник, утром 27 августа, состоится прямая онлайн-трансляция повторной стыковки космического корабля «Союз» с роботом «Фёдором» на борту.

Повторная стыковка корабля Союз с роботом Фёдором на борту. Первая попытка пристыковать к МКС Союз МС-14 не удалась

Напоминаем, что первая стыковка окончилась неудачей, в ходе проверки была выявлена неисправность усилителя автоматической стыковки «Курс» на борту станции. Со стороны корабля проблем выявлено не было, кроме необычной вибрации на подлете.

Воспользоваться ручным управлением экипажу МКС не удалось, так как это возможно только с борта «Союза», а «Фёдора» такому не обучали, так что повторную стыковку решили отложить до утра воскресенья, отведя корабль на безопасное расстояние от станции. За это время российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов заменят неисправные элементы «Курса» и проведут повторную проверку стыковочного модуля. В 5:30 утра 27 августа «Союз» попытается причалить к станции ещё раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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