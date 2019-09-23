2019-09-23T14:06:18+03:00
Общество

Все больше россиян не боятся пить воду из-под крана

Приятный вкус является основной причиной для выбора бутилированной воды
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Опрос: все больше россиян не боятся пить воду из-под кранаОпрос: все больше россиян не боятся пить воду из-под кранаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Россияне стали чаще употреблять воду только из-под крана, не опасаясь за свое здоровье. Об этом говорят результаты исследования проведенного Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос показал, что за последние три года доля россиян, употребляющих воду из из-под крана выросла с 39% до 44%. Чаще всего это граждане в возрасте 60 лет и старше (61%) и селяне (50%). При этом каждый второй опрошенный (49%) интересовался качеством воды у себя дома, а 35% пьют воду из из-под крана, поскольку используют фильтр.

Снизилась доля тех, кто опасается, что вода из-под крана может навредить их здоровью (с 36% до 27%). Однако, доля тех, кто употребляет только бутилированную воду не изменилась и составляет 16%. В основном это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (32%) и жители городов-миллионников (25%).

Среди основных причин, почему люди отказываются от воды из-под крана: не нравится вкус или запах (29%), плохое качество (22%) и в воде есть осадок (21%).

Отметим, ранее эксперты сообщили, что в большинстве бутылок - обычная вода. Во многих даже буквально из-под крана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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