Вода в бутылках не лучше, чем из-под крана

Врачи все настойчивей рекомендуют в день выпивать 2 - 2,5 литра чистой питьевой воды, потому что она способствует похудению, улучшению пищеварения и состояния кожи, волос, ногтей, а также понижает артериальное давление. Все эти полезные для организма свойства звучат привлекательно и мотивируют каждое утро покупать бутылочку - другую по дороге на работу. В итоге траты на воду становятся существенной статьей семейного бюджета. А нужно ли переплачивать?

Бутилируй это!

Бизнес на бутилированной воде развили в середине прошлого столетия в Европе. Густаву Левену, талантливому бизнесмену, удалось раскрутить бренд, который теперь известен во всем мире. Французская вода Perrier благодаря дорогостоящей рекламе, полюбилась американцам и европейцам, которые занимались спортом и вели активный образ жизни. После бренда Perrier воду начали продавать компании Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo. И они тоже задействовали все свои рекламные возможности, прививая населению моду пить воду из бутылок.

«Пить воду из бутылок правильно и укрепляет здоровье» - теперь это накрепко вбито в наше сознание. Многие даже называют всю воду в бутылках минералкой, хотя это совсем не так (да и целебность минеральной воды в последнее время медицина поставила под сомнение. Но это другая история).

Между тем, в большинстве бутылок - обычная вода. Во многих даже буквально из-под крана. Изучите этикетку вашего любимого бренда. Там может стоять пометка, что разлито из водопроводной сети, но прошло дополнительную очистку.

Но прошло ли? Как заявил на днях глава «Ростеха» Сергей Чемезов, питьевая вода - самый подделываемый продукт. От 25 до 30 процентов, а в некоторых регионах и до 80 процентов этой продукции - контрафакт.

То есть потребитель платит немалые деньги за то, чтобы попить воды из-под крана. Самую дешевую воду объемом 0,5 литра можно купить за 10 рублей - но это спонсируемая марка торговых сетей. Обычная поллитровка стоит 20 - 30 рублей, а у вокзалов, в кинотеатрах, парках и т.п. цена взлетает до 75 - 100 рублей за тот же самый объем!

Роскачество в 2017 году провело исследование, в рамках которого проверило 58 образцов питьевой воды без газа. Лаборатория тестировала их по 98 показателям качества и безопасности. Только 9 образцов были удостоены знака качества!

В остальных обнаружились те или иные недочеты...

Кстати, важный момент: оказалось, что пластиковые и стеклянные бутылки одинаково безопасны. Вода что в одной, что в другой таре была совершенна идентична. Так что переплачивать за стекло уж точно не стоит, если только вы не собираетесь таким образом минимизировать вред природе, борясь с распространением пластика.

Не фильтром единым

Сейчас практически в каждом доме есть бытовой фильтр для воды: у кого-то он проточный, встроен в раковину на кухне, у кого-то специальный кувшин, а кто-то пользуется и тем, и другим.

И, получается, не зря - набирая воду в многоразовую бутылку дома, вы не только экономите на покупке «минералки», но и помогаете экологии, которая страдает от избытка не перерабатываемого пластика. Но достаточно ли очищена вода из фильтра? Что лучше пить: воду из бутылки или из-под фильтра? Мы задали этот вопрос гендиректору Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрию Гончару:

- В бутылки может паковаться вода из любого источника: хоть артезианская, хоть водопроводная. Ее очищают до определенных требований СанПина, разливают, наклеивают красивые этикетки.

Что лучше пить: воду из бутылки или из-под фильтра?Фото: EAST NEWS

При этом очень немногие честно заявляют на бутылке о том, что вода центрального источника водоснабжения - высокой степени очистки. Ну а если производители с нами не совсем честны, указывая источник, можно ли им верить в остальном?

Когда мы берем фильтр кувшинного типа и проливаем в него московскую водопроводную воду, то... получаем ту же самую воду, что разлита по бутылкам и продается во всех магазинах.

Дело в том, что водопроводная вода в Москве и Петербурге сейчас великолепного качества и не уступает воде большинства столиц мира. То, что мы не пьем ее - больше наши предубеждения.

А вода из фильтра ничем по качеству не уступает большинству питьевых бутилированных вод, которые стоят на прилавках магазинов. Независимо от цены.

Правда, артезианские воды, разлитые по бутылкам, могут быть приятней на вкус.

- То есть в Москве можно спокойно пить воду из-под крана, если стоит фильтр?

- Даже если фильтра нет, то и в Москве, и в Петербурге совершенно точно можно пить во всех районах воду из-под крана. Десятки тысяч образцов ежегодно берутся из московского водопровода и превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

Самое важное — это то, что бутилированная вода отечественная и дорогая зарубежная абсолютно идентичны. А разница в цене - 10 - 20 раз!

Неужели можно из-под крана?

И все-таки в голове не укладывается, как так - пить воду из-под крана. Мы же не в Брюсселе, все-таки. Безопасно ли это для здоровья, мы спросили у эксперта по здоровому питанию Елены Соломатиной.

- Говорят, что в Москве вода из-под крана соответствует нормативам. Но лично я предпочитаю из бутылок обычную столовую воду, - рассказала нам нутрициолог.

- А правда, что нужно пить 2- 2,5 литра воды в день? Это же лопнуть можно, мне кажется...

- Рекомендованная доза - 30 мл воды в день на килограмм веса. Летом можно повысить и до 35 мл, но все зависит от климата, возраста, веса и места, в котором человек находится. Причем в этот объем жидкости входит все: суп, травяной чай, и какие-то напитки. Но напитки есть разные. Кофеин, наоборот, вытягивает влагу из организма за счет мочегонного эффекта. Вообще же воду нужно пить каждые 20-30 минут. Не обязательно сразу литрами. Делайте по паре глотков. Главное, чтобы вода стояла на виду и вы о ней не забывали.

Важно!

Мы накопили уже горы пластика...

Факт: пластиковые бутылки разлагаются больше 100 лет. Горы пластиковых бутылок из-под воды мы уже накопили. А что будет дальше? Есть ли способ минимизировать вред природе?

- Вред окружающей среде от производства пластика для бутылок начинается задолго до покупки напитка потребителем, - объяснила эколог Екатерина Шалунова, координатор проектов экологического движения «РазДельный Сбор» - А именно, с добычи нефти, которая является сырьем для производства полиэтилентерфталата (пэт). Бурение нефтяных скважин на суше наносят существенный ущерб таежным и тундровым экосистемам, которые очень медленно восстанавливаются. А при добыче на морском шельфе возникают риски разлива нефти и загрязнения морей. Даже если мы будем перерабатывать почти весь объем производимых пластиковых бутылок, это также требует энергии и топлива. На сегодня по разным оценкам перерабатывается от 9 до 30% пэт-бутылок. В России этот показатель колеблется между 5-7%. При захоронении на свалках пластик практически не разлагается, а если он попадает в морскую среду, то медленно разрушается, образуя микрочастицы, вред которых еще только предстоит оценить.

- И уменьшить этот вред нельзя?

- Если люди приучатся пить очищенную водопроводную воду, или воду из наполняемых много раз больших бутылей, то это поможет уменьшить нагрузку на свалки, сократит вред наземным и морским экосистемам.

ОПРОС "КП"