Полиция Вашингтона задержала на митинге более 30 защитников природы

СЕГОДНЯ 03:36 2019-09-24T03:51:58+03:00

Сотни активистов из организаций по защите окружающей среды перекрывали дороги в Вашингтоне Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 23 сентября, в Вашингтоне несколько сотен активистов из организаций по защите окружающей среды вышли на митинг с целью привлечь внимание властей к проблеме изменения климата.

Демонстранты требовали, чтобы американский конгресс принял законы по борьбе с глобальным потеплением, а чтобы их призыв выглядел убедительнее, защитники природы блокировали дороги в городе. В итоге столичная полиция и стражи Капитолия задержали 32 активиста, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, нынешний президент США Дональд Трамп, отменивший указы своего предшественника Барака Обамы по борьбе с изменением климата, часто скептически высказывается о пресловутом глобальном потеплении.

В июне 2017 года Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, назвав его «плохой сделкой для американцев».

ИСТОЧНИК KP.RU