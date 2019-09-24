2019-09-24T07:25:09+03:00
Общество

Погода в Москве на 24 сентября 2019 года: ожидается дождь со снегом

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 24 сентября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ночью температура воздуха опускается до минусовых отметокНочью температура воздуха опускается до минусовых отметокФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Погода в Москве на 24 сентября 2019 года будет переменно облачно. На улицах по-прежнему довольно холодно - днем столбики термометров не поднимаются выше 9 градусов тепла, а ночью опускаются до минус одного.

При этом на протяжении дня во вторник местами ожидается выпадение небольших осадков. Речь идет о дожде и дожде со снегом, сообщает сайт Гидрометцентра России.

Ветер западного направления движения разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы - 749 миллиметров ртутного столба.

К выходным в столице немного потеплеет, но выше 14 градусов показатели не поднимутся. Сайт kp.ru писал, что бабьего лета этой осенью ждать уже не стоит. Арктическое вторжение принесло с собой лишь холод, и уходить оно в ближайшее время не собирается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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