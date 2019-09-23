Бабьего лета в 2019 году не будет: В Москву пришли три осени сразу

Не удивляйтесь, но в Москве сегодня наступила осень. Уже третья по счету. Лучше бы, конечно, бабье лето пришло, чем третья осень, но с ним синоптики обнадежили нас зря. Впрочем, давайте по порядку.

23 сентября в 10 часов 50 минут по московскому времени во всем Северном полушарии наступила астрономическая осень, сообщили в Московском планетарии. Солнце пересекло небесный экватор и перешло из Северного полушария в Южное. Осеннее равноденствие, разумеется, не новость, каждый год происходит, но вот точное время каждый раз немного меняется. С наступлением астрономической осени ночное выхолаживание воздуха становится более заметным, а дневной прогрев все слабее, добавляют в Гидрометцентре России.

И эта осень в Москве уже третья. Календарная наступила 1 сентября. Метеорологическая – после 14 сентября, когда закончились две недели аномального сентябрьского тепла и резко похолодало. Погода стала осенней по всем параметрам, да еще и обогнала календарь почти на месяц. Сейчас температура в столице соответствует климатическим нормам для середины октября, а не сентябрьским.

А что же бабье лето? Синоптики ведь обещали, что порадует нас еще одна порция солнца и тепла! Увы. Ошиблись. Да и куда лету бабье с тремя осенями сразу тягаться?

Но это лирика, а с точки зрения метеорологии в холодах виновато арктическое вторжение, объясняют синоптики центра “Фобос”. Мощный циклон затягивает к нам ледяной воздух из Арктики. Дуть из этой северной “форточки” будет долго, как минимум до конца рабочей недели.

В минувшие выходные необычайно ранний снег прошел на огромных территориях Европейской части России – от Ленинградской и Вологодской областей до Татарстана и Чувашии. В начале недели циклон сместится на Урал и там “зависнет”. А значит, и на заметные перемены в погоде рассчитывать нельзя. Будет холодно, в выходные лишь на пару градусов теплее.

Вот подробный прогноз Гидрометцентра России на ближайшие дни:

В понедельник, 23 сентября, днем всего +7...+9 градусов, в Москве сухо, по области возможны небольшие дожди.

Во вторник, 24 сентября, в Подмосковье заморозки до -2, в мегаполисе около ноля. Днем все те же +7...+9 градусов, переменная облачность, с небольшими осадками.

В среду и четверг, 25 – 26 сентября, станет совсем неуютно – пасмурно, ветрено, промозгло. По ночам -1...-2, днем +8...+10 градусов.

В пятницу, 27 сентября, погода наладится. Ночью все те же -2...+3 градуса, а вот днем потеплеет до +12, выглянет солнце, будет сухо.

В субботу, 28 сентября, тоже без осадков. Ночью +1...+6, днем +7...+12.

В воскресенье, 29 сентября, дневная температура повысится до +14 градусов. Однако будет облачно, пройдет дождь – на бабье лето не похоже совсем.

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