2019-09-24T17:33:35+03:00
Общество

Похититель картины Куинджи из Третьяковской галереи пошел на преступление ради «хайпа»

Денис Чуприков хотел привлечь в себе внимание, теперь ему светит четыре года лишения свободы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Денис Чуприков упрекнул руководство галереи в плохой охранеДенис Чуприков упрекнул руководство галереи в плохой охранеФото: Личный архив
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Денис Чуприков мечтал привлечь к себе внимание и потому стащил прямо из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Внимание Чуприков действительно привлек, только популярность возможно будет стоить ему четырех лет колони строгого режима. Именно такое наказание, как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, попросил для обвиняемого прокурор.

Уроженец Крыма утверждает – картину хотел вернуть на следующий день в музей, добровольно бы принес. Но столько ждать сотрудники полиции не стали и задержали похитителя в день кражи.

- У меня появилась идея привлечь внимание, «хайпануть», начал обдумывать различные варианты… По радио я услышал о выставке в Третьяковской галерее, приехал, зашел в порядке очереди, - приводит слова Чуприкова издание.

Крымчанин припомнил тот день, когда пошел «на дело». Когда схватился за раму, то понял – картина легко отходит. Взял полотно, свернул и спокойно пошел себе в машину. На суде Чуприков, которому удалось «хайпануть», принес извинения перед картинной галереей и Минкультом. При этом мужчина упрекнул руководство музея в плохой охране:

- Я лишь хочу сказать, что с третьего этажа галереи до выхода мимо меня прошла вся экспозиция, я нес картину, и меня никто не остановил. Если хоть кто-то задал вопрос, куда, мол, вы несете картину, я бы ее сразу же отдал.

Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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