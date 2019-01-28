Похититель картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» оказался уроженцем Крыма

«Комсомолке» удалось выяснить некоторые детали из биографии похитителя картины Архипа Куинджи. Напомним, днем в воскресенье мужчина пришел в корпус Третьяковки в Лаврушенском переулке на выставку знаменитого пейзажиста. Спокойно снял со стены картину «Ай-Петри. Крым» (сигнализация не сработала - ее попросту не было!), вытащил из рамки и вынес из музея.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688526" frameborder="0"></iframe> Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

Пропажи хватились только через два часа - когда кто-то из смотрителей увидел, что картины нет, а охрана кинулась отматывать записи с видеокамер. Сам момент похищения видели многие посетители, но они были уверены, что полотно забрал сотрудник музея. От Третьяковки похититель уехал на белом внедорожнике. Полиции удалось по дорожным камерам отследить весь маршрут - иномарка уехала в Одинцовский район Подмосковья. Там, на съемной квартире в многоэтажке, подозреваемого и задержали.

В МВД сообщали, что мужчине 32 года. В декабре его ловили с наркотиками, теперь он фигурант уголовного дела и находится под подпиской о невыезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/688535" frameborder="0"></iframe> Задержание и допрос вора, укравшего картину из Третьяковской галереи.

Картину тоже нашли. Куинджи похититель спрятал недалеко на стройке. Полотно, как говорят, в нормальном состоянии.

Картину Архипа Куинджи "увели" из Третьяковской галереи в воскресенье. Фото АГН Москва

ПРИСМАТРИВАЛ ЗА БОГАТЫМИ ДОМАМИ

«Комсомолке» стали известны и другие детали из биографии похитителя картины «Ай-Петри. Крым». Как выяснилось, задержанный полицией 32-летний Сергей Чуприков - уроженец Крыма. Родом он из Феодосии.

Чуприков с женой Юлией перебрались в столицу еще в 2013 году. И регулярно пребывали в поиске работы. Занимались они тем же, что и в Крыму - присматривали за богатыми домами.

Сам Чуприков окончил Приморский профессиональный лицей в родной Феодосии. По образованию - слесарь по ремонту автомобилей, автомеханик. Кроме того, прошел курсы сварщика.

Супруга Юлия на два года моложе Дениса. Она родом из Белоруссии и девушка крайне образованная - окончила Феодосийский политехнический институт, по специальности «экономика предприятий». И даже работала по специальности три года.

Детей у пары нет.

На одном из сайтов по поиску вакансий парочка оставляла свое резюме, указывая опыт работы.

Сергей Чуприков после визита оперативников, первый допрос подозреваемого.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

«2013-2014 - частный дом в поселке Барвиха с постоянным проживанием. Помощники по хозяйству в семье с двумя детьми 10 и 17 лет. Дом 670 квадратных метров, прилегающая территория 15 соток, автопарк 2 машины - вождение по Москве и Московской области на автомобиле бизнес-класса. Сопровождение детей в школу и на дополнительные занятия. Полное обеспечение жизнедеятельности дома и территории - стирка, глажка, уборка, приготовление пищи, уход за животными (собака, черепаха, шиншилла, рыбки)»...

Опять же из анкеты Чуприкова ясно, что и у себя в Крыму он занимался примерно тем же. Следил за частным отелем, пока хозяева отсутствовали.

К счастью, картина не пострадала. Подозреваемый спрятал её неподалеку, на стройплощадке жилого дома.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Свои положительные качества Чуприковы описывали так: «Качественное выполнение прямых обязанностей, поставленных работодателем. Четкое соблюдение субординации, аналитический склад ума, ответственность, настойчивость, быстрая обучаемость и инициативность».

Интересно, что на некоторых сайтах Сергей и Юлия называли себя в резюме почему-то не Чуприковыми, а Демидовыми.

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А еще у Чуприкова большие долги. Он брал в банке кредит, но так и не отдал. На сайте Федеральной службы судебных приставов указывается, что с декабря 2018-го (вступило в силу решение суда о взыскании) на нем висит 239 тысяч рублей основного долга, плюс пеня - 15 тысяч в месяц.

В мотивах похищения картины сейчас пытаются разобраться следователи. Сам Чуприков во время первого допроса свою вину не признал. Он заявил, что картину не похищал. Хотя на записи с видеокамер Третьяковки, которую опубликовало МВД, видно - картину со стены снимает именно Сергей Чуприков. Хотел перепродать полотно Куинджи, чтобы закрыть долги?

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