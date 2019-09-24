2019-09-24T18:11:49+03:00
Общество

Ученые выяснили, что зеленый чай помогает бороться с инфекциями

Чай содержит природный антиоксидант эпигаллокатехин
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ученые обнаружили новое полезное свойство зеленого чаяУченые обнаружили новое полезное свойство зеленого чаяФото: PHOTOXPRESS
Изменить размер текста:

Зеленый чай оказался хорошим спутником для антибиотиков. Ученые из Университета Суррея обнаружили неожиданные свойства напитка. Чай содержит природный антиоксидант эпигаллокатехин, наличие этого вещества в составе способно лечить инфекции, устойчивые к антибиотикам.

Научная работа опубликована изданием Medical Xpress. Исследования показали, что природный антиоксидант в составе чая эффективно борется с бактериями Pseudomonas aeruginosa. Инфекции, вызванные этим бактериальным патогеном, затрагивают в основном верхние дыхательные пути и кровоток. Врачи говорят, что за последние годы эти бактерии стали устойчивы к различного вида антибиотикам, потому болезни все труднее лечить.

- Натуральные продукты, такие как эпигаллокатехин , используемые в сочетании с лицензированными в настоящее время антибиотиками, могут стать способом повышения их эффективности и клинически полезной продолжительности жизни, -сказал доктор Джонатан Беттс, старший научный сотрудник Школы ветеринарной медицины при Суррейском университете.

Ранее ВОЗ назвала устойчивые к антибиотикам бактерии Pseudomonas aeruginosa «критическйо угрозой для здоровья человека».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нарколог рассказал, почему россияне предпочитают пиво водке
В Германии разразился скандал из-за выданных жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами виз
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в десятку самых цитируемых в соцсетях глав регионов
Трамп поставил условие выделения денег на военную помощь Украине
Похититель картины Куинджи из Третьяковской галереи пошел на преступление ради «хайпа»
Появилось видео тестовой поездки поезда по Крымскому мосту
Первый космонавт из ОАЭ отправится на МКС
Генсек ООН призвал продлить договор России и США о сокращении вооружения
Facebook и Twitter ждет большой штраф, если они не локализуют данные в РФ
На пост спикера верхней палаты Парламента планируют выдвинуть Валентину Матвиенко
Песков: Кремль не следит, а наблюдает за историей с Трампом, Байденом и Украиной
В Совфеде пообещали «болезненные меры» на отказ США предоставлять визы российским делегатам
После падения в аэропорту Ростова Гармаш отказался сдавать анализы
Зима близко: украинцы думают закупать буржуйки, а «Нафтогаз» сообщает о «рекордных запасах» природного газа
Песков оценил слова эко-активистки Греты Тунберг с трибуны ООН
Роскомнадзор начал монтаж оборудования в рамках закона об устойчивом Рунете
В новом «Простоквашино» у почтальона Печкина появилась женщина
«Так приятно видеть!»: Трамп посмеялся над молодой экоактивисткой Гретой Тунберг
Лавров выскажется о невыдаче виз российским сенатор в выступлении с трибуны ООН
Скончавшийся на ринге боксер оказался не тем спортсменом, за кого себя выдавал
Житница России: В Алтайском крае намолотили четыре миллиона тонн зерна