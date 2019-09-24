Ученые выяснили, что зеленый чай помогает бороться с инфекциями

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-24T18:11:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Зеленый чай оказался хорошим спутником для антибиотиков. Ученые из Университета Суррея обнаружили неожиданные свойства напитка. Чай содержит природный антиоксидант эпигаллокатехин, наличие этого вещества в составе способно лечить инфекции, устойчивые к антибиотикам.

Научная работа опубликована изданием Medical Xpress. Исследования показали, что природный антиоксидант в составе чая эффективно борется с бактериями Pseudomonas aeruginosa. Инфекции, вызванные этим бактериальным патогеном, затрагивают в основном верхние дыхательные пути и кровоток. Врачи говорят, что за последние годы эти бактерии стали устойчивы к различного вида антибиотикам, потому болезни все труднее лечить.

- Натуральные продукты, такие как эпигаллокатехин , используемые в сочетании с лицензированными в настоящее время антибиотиками, могут стать способом повышения их эффективности и клинически полезной продолжительности жизни, -сказал доктор Джонатан Беттс, старший научный сотрудник Школы ветеринарной медицины при Суррейском университете.

Ранее ВОЗ назвала устойчивые к антибиотикам бактерии Pseudomonas aeruginosa «критическйо угрозой для здоровья человека».

ИСТОЧНИК KP.RU