2019-09-24T23:18:09+03:00
Политика

Американский министр проспал 15-минутное выступление Трампа на заседании ГА ООН

Министр торговли Уилбур Росс, после трансляции его с закрытыми глазами в эфире, оправдался – просто внимательно слушал
Юлия САЛЬНИКОВА
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Так министр торговли США просидел 15 минутТак министр торговли США просидел 15 минутФото: Кадр видео
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Министр торговли США заснул во время выступления Дональда Трампа на ГА ООН. Спящего американского чиновника засняли журналисты телеканал CNBC. Уилбур Росс просидел половину выступления президента с закрытыми глазами. Журналисты предположили, что дело все в том, что рамп вдвое превысил лимит на выступление - каждому участнику отводится по 15 минут.

Однако, даже это не оправдывало министра – тем более, что Трамп говорил о торговых переговорах с Китаем, а это уже зона ответственности министра торговли.

После того, как видео попало в сеть, министерство торговли США выступило с официальным опровержением – министр не спал:

- Я ношу слуховые аппараты и во время вдохновляющей речи президента Трампа, концентрировался на том, что говорилось, - объяснился Уилбур Росс.

Чиновник рассказал, что Генеральная Ассамблея ООН только открылась, а он уже успел принять участие в двусторонних встречах с лидерами Индии, планируются переговоры с представителями Южной Кореи.

- Кроме того, на протяжении всей Генеральной Ассамблеи ООН я посещал мероприятия или планирую участвовать во встречах с правительствами Пакистана, Польши, Египта, Японии, Греции и Вьетнама, - продолжил Росс. - Это не график человека с низким уровнем энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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