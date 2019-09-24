Американский министр проспал 15-минутное выступление Трампа на заседании ГА ООН
Министр торговли США заснул во время выступления Дональда Трампа на ГА ООН. Спящего американского чиновника засняли журналисты телеканал CNBC. Уилбур Росс просидел половину выступления президента с закрытыми глазами. Журналисты предположили, что дело все в том, что рамп вдвое превысил лимит на выступление - каждому участнику отводится по 15 минут.
Однако, даже это не оправдывало министра – тем более, что Трамп говорил о торговых переговорах с Китаем, а это уже зона ответственности министра торговли.
После того, как видео попало в сеть, министерство торговли США выступило с официальным опровержением – министр не спал:
- Я ношу слуховые аппараты и во время вдохновляющей речи президента Трампа, концентрировался на том, что говорилось, - объяснился Уилбур Росс.
Чиновник рассказал, что Генеральная Ассамблея ООН только открылась, а он уже успел принять участие в двусторонних встречах с лидерами Индии, планируются переговоры с представителями Южной Кореи.
- Кроме того, на протяжении всей Генеральной Ассамблеи ООН я посещал мероприятия или планирую участвовать во встречах с правительствами Пакистана, Польши, Египта, Японии, Греции и Вьетнама, - продолжил Росс. - Это не график человека с низким уровнем энергии.
ИСТОЧНИК KP.RU