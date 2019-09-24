2019-09-24T20:31:56+03:00
Политика

Трамп заявил о желании прекратить «бесконечные войны»

Президент США выступил на Генассамблее ООН
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООНТрамп выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООНФото: REUTERS
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Дональд Трамп заявил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, что «цель Америки- гармония». Во вторник 24 сентября в Нью-Йорке открылся саммит, который продлится до 30 сентября. В первый день Генассамблеи состоялось выступление американского президента, он обозначил позицию страны в военном вопросе:

- По всему миру мы посылаем ясный сигнал: цели Америки долговременные, цель Америки - гармония, цель Америки - не продолжать эти бесконечные войны, войны, которые никогда не заканчиваются, -приводит его слова РИА Новости.

США при этом участвуют с 2001 года в военном конфликте в Афганистане. По поручению главы Белого дома военные силы США приведены в боевую готовность после нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Несмотря на официальное признание в атаках со стороны хуситов, американцы продолжают обвинять в случившемся Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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