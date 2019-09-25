2019-09-25T11:20:14+03:00
Происшествия

В Москве неизвестные с молотком отняли у мужчины рюкзак с 20 млн рублей

Злоумышленники угрожали потерпевшему предметом, похожим на пистолет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве неизвестные с молотком отняли у мужчины рюкзак с 20 млн рублейВ Москве неизвестные с молотком отняли у мужчины рюкзак с 20 млн рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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В московском районе Люблино четверо вооруженных молотком и пистолетом неизвестных напали на мужчину и отобрали у него рюкзак с почти 20 миллионами рублей и документами.

Инцидент произошел на Тихорецком бульвар, сообщили РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД

В ведомстве сообщили, что грабители ударили хозяина рюкзака молотком по голове и «угрожая ему предметом, похожим на пистолет, открыто похитили рюкзак», после чего скрылись на автомобиле. С ушибом головы мужчина обратился к сотрудникам скорой помощи, но отказался от госпитализации.

Сотрудники правоохранительных органов нашли брошенный автомобиль похитителей на одной из улиц Москвы. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Накануне, 19 августа, в центре Москвы двое неизвестных обокрали бизнесмена. Они вытащили из кармана его штанов миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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