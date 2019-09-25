В Москве неизвестные с молотком отняли у мужчины рюкзак с 20 млн рублей
В московском районе Люблино четверо вооруженных молотком и пистолетом неизвестных напали на мужчину и отобрали у него рюкзак с почти 20 миллионами рублей и документами.
Инцидент произошел на Тихорецком бульвар, сообщили РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД
В ведомстве сообщили, что грабители ударили хозяина рюкзака молотком по голове и «угрожая ему предметом, похожим на пистолет, открыто похитили рюкзак», после чего скрылись на автомобиле. С ушибом головы мужчина обратился к сотрудникам скорой помощи, но отказался от госпитализации.
Сотрудники правоохранительных органов нашли брошенный автомобиль похитителей на одной из улиц Москвы. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Накануне, 19 августа, в центре Москвы двое неизвестных обокрали бизнесмена. Они вытащили из кармана его штанов миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU