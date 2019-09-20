СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-20T14:38:22+03:00

В центре Москвы у мужчины из кармана штанов украли миллион рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В минувший четверг, 19 сентября, в центре Москвы двое неизвестных обокрали бизнесмена, вытащив из кармана его штанов миллион рублей.

Как сообщил источник «Комсомольской правды», инцидент произошел на парковке, расположенной у входа в отделение ПАО «Сбербанк России» на улице Краснопрудная.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что кражу совершили двое неизвестных лиц кавказской внешности. Сразу после преступления они скрылись. Сотрудники правоохранительных органов анализируют записи с камер видеонаблюдения.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. На место происшествия выехали правоохранительные органы.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что в Омске у мужчины украли почти 1,5 миллиона рублей из куртки, которую он оставил на вешалке в столовой.

ИСТОЧНИК KP.RU