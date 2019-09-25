2019-09-25T22:21:16+03:00
Политика

Соловьев привал ввести санкции против Украины из-за выступления Зеленского на ГА ООН

С трибуны ООН украинский президент обвинил Россию в военных действиях на Донбассе и «аннексии» Крыма
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Соловьев призвал ввести санкции против УкраиныВладимир Соловьев призвал ввести санкции против УкраиныФото: Евгения ГУСЕВА
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Телеведущий Владимир Соловьев выступил с предложением ввести санкции против Украины после выступления Зеленского на Генассамблее ООН. В среду 25 сентября украинский президент с трибуны ООН рассказал о том, что считает Крым «оккупированной» территорией. Глава Украины привез в Нью-Йорк пулю с Донбасса и высказался о том, что конфликт на этой территории Украины продолжает Россия, которую он считает «агрессором».

- А где наш ответ? Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Мы же грозились их ввести, - написал телеведущий в социальной сети.

Соловьев напомнил, что если дела обстоят именно так, как сказал Зеленский, и Россия действительно ведет военные действия на Украине, то власти Незалежной должны были бы уже давно ответить войной.

- Если же Зеленский этого не делает, то он попросту лжет с трибуны Генеральной Ассмаблеи, когда говорит о войне, - сказал Владимир Соловьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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