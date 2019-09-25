2019-09-25T17:42:32+03:00
Политика

Зеленский в своем выступлении на ГА ООН обвинил Россию в ведении войны на Украине

Он привез в Нью-Йорк пулю, как доказательство «агрессии России»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Выступление Владимира Зеленского на ГА ООН состоялось 25 сентябряВыступление Владимира Зеленского на ГА ООН состоялось 25 сентябряФото: REUTERS
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Владимир Зеленский выступил на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. С трибуны он обвинил Россию в войне на территории Украины. Украинский лидер напомнил, что военные действия на Донбассе идут последние пять лет, несмотря на минское соглашение. Он привел данные по числу погибших – 13 тысяч человек, еще 30 тысяч были ранены.

Говоря о «российской агрессии» Зеленский достал пулю:

- Вот она. 12,7 миллиметра, которые остановили жизнь. Это стоит всего десять долларов. И, к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни, - приводит слова президента Украины РИА Новости.

В качестве примера гибели гражданских он привел смерть оперного певца Владимира Слипака.

- Вы, возможно, слышали его потрясающее пение, но, к сожалению, больше вы его никогда не услышите. Из-за чего? Из-за какого предмета? – сказал Зеленский на украинском языке, выступая в Нью-Йорке.

В дни проведения ГА ООН украинский президент успел пообщаться с Дональдом Трампом и даже выложил совместное фото в твиттер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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