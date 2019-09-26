В Греции обезвредили банду, которая торговала детьми

СЕГОДНЯ 00:12 2019-09-26T00:12:43+03:00

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Сотрудники полиции в Греции провели крупномасштабную операцию по обезвреживанию банды, которая занималась незаконной передачей детей на усыновление, торговлей яйцеклетками и вербовкой суррогатных матерей. Она проходила в разных районах Салоников и собрала около 80 сотрудников из городского управления безопасности и подразделений Европола.

- Мы арестовали 12 человек, всего возбуждены дела в отношении причастных 66 человек. Это одна из крупнейших и наиболее хорошо организованных группировок, занимающихся незаконным усыновлением детей и торговлей яйцеклетками, из раскрытых полицией. В частности, было зарегистрировано 22 случая незаконной передачи приемных детей, а также 24 случая, когда женщины были донорами яйцеклеток за деньги, - заявил руководитель управления безопасности Салоников генерал-майор полиции Антониос Тзитзис.

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ИСТОЧНИК KP.RU