2019-09-26T00:12:43+03:00
В мире

В Греции обезвредили банду, которая торговала детьми

Группировка также занималась вербовкой суррогатных матерей
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции в Греции провели крупномасштабную операцию по обезвреживанию банды, которая занималась незаконной передачей детей на усыновление, торговлей яйцеклетками и вербовкой суррогатных матерей. Она проходила в разных районах Салоников и собрала около 80 сотрудников из городского управления безопасности и подразделений Европола.

- Мы арестовали 12 человек, всего возбуждены дела в отношении причастных 66 человек. Это одна из крупнейших и наиболее хорошо организованных группировок, занимающихся незаконным усыновлением детей и торговлей яйцеклетками, из раскрытых полицией. В частности, было зарегистрировано 22 случая незаконной передачи приемных детей, а также 24 случая, когда женщины были донорами яйцеклеток за деньги, - заявил руководитель управления безопасности Салоников генерал-майор полиции Антониос Тзитзис.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп в разговоре с Зеленским отметил стремление России в урегулировании конфликта на Донбассе
Лавров обвинил Евросоюз в ненадежности
Ученые объяснили, чем опасно посещения туалета с телефоном
На станции метро «Динамо» в Москве произошло задымление
Кубанцы пригласили Илона Маска в Краснодар: Он ответил им на русском
Соловьев привал ввести санкции против Украины из-за выступления Зеленского на ГА ООН
Трамп – Зеленскому: Вы сделали меня еще более знаменитым
Трамп на встрече с Зеленским посоветовал «продолжать прогресс» с Россией
Прокурор Украины выяснил, что адвокат «информатора» из Украины был спонсором Байдена
После выступления Зеленского на ГА ООН в Госдуме призвали его «не распространять мифы про Крым»
Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве США
Лавров на ГА ООН предложил перенести часть международных мероприятий из США
Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева
Муфтий Москвы предложил легализовать многоженство
Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре Зеленского с Трампом
Опрос: большинство американцев против импичмента Трампу
В Комитете по разведке Палаты представителей считают стенограмму разговора Трампа с Зеленским «убийственной»
На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии
«Ждем продолжение банкета»: Захарова прокомментировала расшифровку переговоров Трампа с Зеленским
Главу самой большой семьи в стране священника Николая Стремского подозревают в изнасиловании
Трамп о публикации стенограммы разговора с Зеленским: Никакого давления на Украину не было
Греф заявил о необходимости «революции в государственном управлении»