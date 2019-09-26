Лавров высказался о возобновлении о возобновлении авиаперелетов в Грузию
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия уже могла бы восстановить авиасообщение с Грузией. По мнению министра, большинство грузин осознали, что допустили ошибку делая выпады в адрес РФ.
- Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия, - заявил Лавров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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