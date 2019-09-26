Зеленский «услышал», что Трамп готов помочь в «возвращении» Крыма
По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе встречи в рамках ГА ООН в Нью-Йорке американский лидер Дональд Трамп пообещал помочь Киеву в «возвращении» Крыма.
«Мне кажется, и я это услышал, что он согласен, что это наша родная земля и мы будем её возвращать. Он говорит: "Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать"», - цитирует главу Украинского лидера агентство УНИАН.
Зеленский сообщил, что в ходе встречи стороны «говорили о Крыме, как там люди, на каком языке разговаривают». «Я ему объяснил, что это наша земля», - подчеркнул украинский лидер.
Отметим, Трамп в ходе беседы с Зеленским обратил внимание на прогресс в отношениях между Киевом и Москвой, достигнутый за последние несколько месяцев. Глава Белого дома посоветовал своему украинскому коллеге «продолжать прогресс» в этом направлении.
В генассамблее ООН прошла встреча Трампа и Зеленского.
ИСТОЧНИК KP.RU
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