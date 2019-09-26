2019-09-26T10:32:50+03:00
Политика

Зеленский «услышал», что Трамп готов помочь в «возвращении» Крыма

В своей беседе с главой Белого дома украинский лидер «объяснил», кому принадлежит полуостров.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский «услышал», что Трамп готов помочь в «возвращении» КрымаЗеленский «услышал», что Трамп готов помочь в «возвращении» КрымаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ходе встречи в рамках ГА ООН в Нью-Йорке американский лидер Дональд Трамп пообещал помочь Киеву в «возвращении» Крыма.

«Мне кажется, и я это услышал, что он согласен, что это наша родная земля и мы будем её возвращать. Он говорит: "Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать"», - цитирует главу Украинского лидера агентство УНИАН.

Зеленский сообщил, что в ходе встречи стороны «говорили о Крыме, как там люди, на каком языке разговаривают». «Я ему объяснил, что это наша земля», - подчеркнул украинский лидер.

Отметим, Трамп в ходе беседы с Зеленским обратил внимание на прогресс в отношениях между Киевом и Москвой, достигнутый за последние несколько месяцев. Глава Белого дома посоветовал своему украинскому коллеге «продолжать прогресс» в этом направлении.

В генассамблее ООН прошла встреча Трампа и Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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