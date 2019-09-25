Трамп на встрече с Зеленским посоветовал «продолжать прогресс» с Россией
В рамках ГА ООН в Нью-Йорке проходит встреча президентов США и Украины. Дональд Трамп отметил прогресс в международных отношениях между Россией и Украиной, достигнутый за последние несколько месяцев. Он призвал Зеленского «продолжать прогресс» в этом направлении.
Владимир Зеленский несколько часов назад с трибуны ООН назвал Россию «агрессором» и заявил об «аннексии» Крыма. В личном разговоре с Трампом он сказал, что Украине нужна не помощь, а поддержка.
Президент США выразил надежду, что состоится личная встреча Путина с Зеленским и вместе им удастся договориться о пути выхода из конфликта.
- Я по-настоящему надеюсь, что Россия... Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я по-настоящему надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением, - приводит слова Дональда Трампа "ТАСС".
ИСТОЧНИК KP.RU