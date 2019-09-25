2019-09-25T22:09:20+03:00
Политика

Трамп на встрече с Зеленским посоветовал «продолжать прогресс» с Россией

В Нью-Йорке проходит встреча президентов Украины и США
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Трамп провел переговоры с ЗеленскимТрамп провел переговоры с ЗеленскимФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В рамках ГА ООН в Нью-Йорке проходит встреча президентов США и Украины. Дональд Трамп отметил прогресс в международных отношениях между Россией и Украиной, достигнутый за последние несколько месяцев. Он призвал Зеленского «продолжать прогресс» в этом направлении.

Владимир Зеленский несколько часов назад с трибуны ООН назвал Россию «агрессором» и заявил об «аннексии» Крыма. В личном разговоре с Трампом он сказал, что Украине нужна не помощь, а поддержка.

Президент США выразил надежду, что состоится личная встреча Путина с Зеленским и вместе им удастся договориться о пути выхода из конфликта.

- Я по-настоящему надеюсь, что Россия... Я по-настоящему верю, что президент Путин хотел бы чего-то добиться. Я по-настоящему надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы невероятным достижением, - приводит слова Дональда Трампа "ТАСС".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Соловьев привал ввести санкции против Украины из-за выступления Зеленского на ГА ООН
Трамп – Зеленскому: Вы сделали меня еще более знаменитым
Прокурор Украины выяснил, что адвокат «информатора» из Украины был спонсором Байдена
После выступления Зеленского на ГА ООН в Госдуме призвали его «не распространять мифы про Крым»
Хиллари Клинтон обвинила Дональда Трампа в предательстве США
Лавров на ГА ООН предложил перенести часть международных мероприятий из США
Главой МВФ избрана Кристалина Георгиева
Муфтий Москвы предложил легализовать многоженство
Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре Зеленского с Трампом
Опрос: большинство американцев против импичмента Трампу
В Комитете по разведке Палаты представителей считают стенограмму разговора Трампа с Зеленским «убийственной»
На Украине призывник женился на бабушке ради отсрочки от армии
«Ждем продолжение банкета»: Захарова прокомментировала расшифровку переговоров Трампа с Зеленским
Главу самой большой семьи в стране священника Николая Стремского подозревают в изнасиловании
Трамп о публикации стенограммы разговора с Зеленским: Никакого давления на Украину не было
Греф заявил о необходимости «революции в государственном управлении»